Il Torino si qualifica ai quarti di finale della Coppa Italia, battendo la Roma 3-2 all’Olimpico. La partita è stata caratterizzata da un’intensa rimonta e da alcuni giovani protagonisti, con una rete decisiva nel finale. La vittoria consente ai granata di affrontare l’Inter nei prossimi match, proseguendo il percorso nella competizione nazionale.

Inter News 24 Coppa Italia, una notte pirotecnica all’Olimpico tra colpi di scena, giovani protagonisti e la zampata decisiva nel finale: il Torino supera la Roma. Serata da ricordare allo Stadio Olimpico, dove il Torino guidato da Marco Baroni, tecnico esperto e pragmatico, firma un’impresa di prestigio eliminando la Roma di Gian Piero Gasperini negli ottavi di Coppa Italia. Una partita intensa, ricca di emozioni e ribaltamenti, chiusa sul 3-2 per i granata al termine di novanta minuti giocati ad altissimo ritmo. Il match si sblocca nel primo tempo grazie a Che Adams, centravanti scozzese dotato di grande fisicità e senso del gol, che trova la conclusione vincente con un destro dal limite dell’area. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Coppa Italia, impresa del Torino all’Olimpico: Roma eliminata 3-2, sarà sfida all’Inter ai quarti

Leggi anche: Coppa Italia, Roma eliminata: il Torino espugna l’Olimpico e vola ai quarti

Leggi anche: L’inter dilaga in Coppa Italia con le seconde linee, strapazza il Venezia 5-1: ai quarti Roma o Torino

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Coppa Italia, Roma in emergenza ma favorita contro il Torino; Coppa Italia: Roma-Torino in diretta su Italia 1 e in streaming; Openjobmetis Varese e il sogno Coppa Italia. Con l’incognita Trapani; Impresa Derthona: è in finale di coppa Italia basket femminile con Schio.

Impresa Toro: fa fuori 3-2 la Roma all'Olimpico, passa in Coppa Italia e trova l'Inter! - Il Torino si è qualificato ai quarti di finale di Coppa Italia battendo 3- tuttosport.com