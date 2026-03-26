Dopo quattro stagioni, il contratto di Paulo Dybala con la Roma sarà terminato a giugno. La società ha deciso di non rinnovare l’accordo e il giocatore potrebbe lasciare il club. Nel frattempo, il Fenerbahçe ha manifestato interesse per l’attaccante argentino, che sembra essere vicino a una separazione definitiva dalla squadra romana.

Il futuro di Paulo Dybala si allontana drasticamente da Trigoria: dopo quattro stagioni, il rapporto tra la Roma e il fuoriclasse argentino è giunto ai titoli di coda. Con il contratto in scadenza giugno 2026 e un rinnovo attualmente giudicato improbabile dalla dirigenza giallorossa, la “Joya” — fermo ai box per l’ennesimo infortunio stagionale — è diventata il pezzo pregiato del mercato internazionale. Nelle ultime ore, secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Nava a portali turchi, il Fenerbahce ha rotto gli indugi avviando i primi contatti ufficiali con l’entourage dell’attaccante. Il club di Istanbul punta a inserire in organico un profilo di caratura mondiale per alzare il coefficiente di qualità e internazionalità della rosa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Dybala, addio a giugno: pressing del Fenerbahce per la “Joya”

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