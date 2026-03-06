Roma c' è la lesione del menisco per Dybala | la Joya starà fuori almeno 5 settimane

A Roma, Dybala ha subito una lesione al menisco durante un allenamento e dovrà restare fuori per almeno cinque settimane. La diagnosi è stata confermata dopo gli esami medici e il giocatore si è sottoposto a un intervento chirurgico. La società ha comunicato che il recupero richiederà un periodo di riabilitazione, senza specificare ulteriori dettagli sui tempi di ritorno in campo.

Roma, 6 marzo 2026 - Nel bel mezzo della fase clou della stagione, con in ballo la corsa al quarto posto in campionato con vista sulla prossima Champions League (da difendere dagli assalti di Como e Juventus), e gli imminenti ottavi di finale di Europa League contro il Bologna, la Roma perde Paulo Dybala: non esattamente una novità per un giocatore che continua a essere bersagliato da una sfilza di infortuni lunghi e fastidiosi. Le condizioni di Dybala e i tempi di recupero L'argentino si era fermato nei giorni scorsi durante un allenamento per un dolore emerso nel ginocchio sinistro, il solito non nuovo a causargli problemi....