Sci alpinismo | a Courchevel due valtellinesi in top ten nella Vertical Race

A Courchevel, in Francia, si è conclusa la seconda tappa della ISMF World Cup di sci alpinismo. Tra i protagonisti, due valtellinesi hanno ottenuto ottimi risultati nella Vertical Race, con Giulia Murada che si è distinta come la migliore italiana. Dopo il terzo posto nella Sprint Race di giovedì, questa prestazione conferma la crescita e il talento degli atleti italiani in questa disciplina.

Dopo il terzo posto nella Sprint Race di giovedì, altra buona prestazione per Giulia Murada, migliore delle italiane nella Vertical Race che ha chiuso la seconda tappa della coppa del mondo di sci alpinismo, la Ismf world cup ski mountaineering, a Courchevel, in Francia. L'atleta valtellinese, infatti, ha chiuso la sua fatica al quinto posto, davanti alla compagna di squadra Alba De Silvestro, sesta. Il successo è andato alla francese Axelle Gachet Mollaret, che ha preceduto la connazionale Emily Harrop, con il podio completato, invece, dall'austriaca Sarah Dreier. Nella prova maschile, migliore degli italiani è stato il veneto Matteo Sostizzo, decimo, con Nicolò Ernesto Canclini lontanissimo dai primi (quarantesima posizione).

LA PROVA DEL NOVE Nono podio in carriera in una sprint di Coppa del Mondo… Nell’anno in cui lo sci alpinismo fa il suo debutto olimpico! Che spettacolo la #RoadToMilanoCortina2026 di Giulia Murada Oggi la tappa francese di Courchevel pros x.com

Secondo podio di fila in Coppa del Mondo di sci alpinismo per Murada! A Courchevel, Francia, Giulia chiude terza la sprint femminile. A dicembre nell’opening a stelle e strisce di Solitude aveva ottenuto la piazza d’onore. https://bit.ly/3YGlR3q FISI - Fed - facebook.com facebook

