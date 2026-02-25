Domenica 1° marzo si corre la Roma-Ostia Half Marathon | le modifiche alla viabilità

Ostia, 25 febbraio 2026 – Domenica primo marzo si correrà la 51esima edizione della Roma-Ostia Half Marathon, la mezza maratona di 21,097 chilometri. La partenza sarà al mattino, tra le 8.50 e le 9.30, dal Palalottomatica e l’arrivo alla rotonda di piazzale Cristoforo Colombo a Ostia, dopo che gli atleti avranno percorso il rettilineo di via Cristoforo Colombo. Diverse sono le modifiche per la viabilità tra l’Eur e il litorale romano, alcune delle quali importanti per i residenti dell’Eur e delle zone dell’entroterra del X Municipio. All’Eur il percorso di gara interesserà diverse vie, tra cui viale Europa, viale Tupini, piazza Atarturk, viale dell’Umanesimo, viale del Ciclismo e viale della Tecnica, viale dei Primati Sportivi e viale dell’Oceano Pacifico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

