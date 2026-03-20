Roma | crollo solaio in casale a parco Acquedotti nella serata di ieri sentito boato

Ieri sera a Roma si è verificato il crollo di un solaio all’interno di un casale abbandonato nel parco degli Acquedotti. Un boato ha svegliato i residenti della zona, che hanno assistito alla scena senza poter intervenire. Non sono stati riportati feriti o altre conseguenze immediate, e le autorità hanno avviato le verifiche sul crollo.

Potrebbe essere avvenuto ieri sera il crollo del solaio all’interno di un casale abbandonato nel parco degli Acquedotti a Roma. Questa mattina, infatti, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di un uomo e una donna. Secondo le informazioni raccolte, nella serata di ieri sarebbe stato udito un forte boato nell’area di via delle Capannelle, dove è situato il casale. La segnalazione è giunta poco prima delle 9 di questa mattina, in seguito al ritrovamento di uno dei due corpi. Tuttavia, si tratta ancora di ipotesi che sono attualmente al vaglio degli investigatori, i quali stanno lavorando per ricostruire le cause e la dinamica dell’accaduto, nonché per identificare le due vittime. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: crollo solaio in casale a parco Acquedotti, nella serata di ieri sentito boato Articoli correlati Roma, crolla il solaio di un casale abbandonato al parco degli Acquedotti: 2 mortiRoma, 20 marzo 2026 – Tragedia questa mattina al Parco degli Acquedotti, nella zona di Capannelle, dove è crollato il solaio di un casale abbandonato... Leggi anche: Roma, crolla solaio di un casale al parco degli Acquedotti: due morti sotto le macerie Aggiornamenti e notizie su Roma crollo solaio in casale a parco... Temi più discussi: Paura in Vico dei Conciatori: crolla solaio - FoggiaToday; Crolla un solaio in un edificio, per fortuna nessun ferito; Monti, addio zona rossa: riaprono strade e marciapiedi dopo il crollo della Torre dei Conti; Crolla solaio in stabile a Foggia, nessun ferito. Crollo in casale abbandonato al parco degli Acquedotti a Roma, due mortiCrollo del solaio di un casale abbandonato nel parco degli Acquedotti a Roma. I vigili del fuoco hanno trovato all'interno i corpi di due persone, un uomo e una donna. Le ricerche proseguono per accer ... ansa.it Roma, crollo in un casale abbandonato nel Parco degli Acquedotti: due mortiIl fatto è avvenuto poco prima delle 9: sul posto c'è la scientifica. Le vittime non sono ancora state identificate ... avvenire.it Resta il divieto di trasferta per i tifosi della Roma: respinto il ricorso al Consiglio di Stato - facebook.com facebook #Roma #viabilità terminati i lavori di rifacimento del manto stradale in via di Val Cannuta, ripristinati i percorsi abituali delle linee di bus 546 e 889. x.com