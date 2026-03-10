Tenta di derubare una poliziotta sull'autobus | 40enne inseguito e arrestato dalla stessa agente

Un uomo di 40 anni ha tentato di rubare a una poliziotta a bordo di un autobus a Roma. Dopo essere stato sorpreso, ha cercato di scappare, ma l'agente lo ha inseguito e poi arrestato. La scena si è svolta in modo rapido, con l'uomo che ha cercato di dileguarsi senza successo.

Un uomo di 40 anni ha tentato di derubare una poliziotta sull'autobus a Roma: dopo essere stato scoperto è fuggito, ma è stato bloccato dalla stessa agente che lo ha rincorso.