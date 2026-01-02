Avellino Lisipo e Amici della Polizia | Massimo impegno per garantire sicurezza ai cittadini e tutelare la dignità degli operatori
Le organizzazioni sindacali e associative della Polizia di Avellino, tra cui Lisipo, Amici della Polizia e la Federazione Sicurezza e Difesa, riflettono sull’anno passato, evidenziando l’impegno costante per garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare la dignità degli operatori. Un bilancio che evidenzia le sfide affrontate e i risultati raggiunti in un contesto complesso, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e la tutela della comunità locale.
È tempo di bilanci per il Lisipo – Libero Sindacato di Polizia, per l'Associazione Amici della Polizia di Avellino e per la Federazione Sicurezza e Difesa, dopo un anno impegnativo e problematico sotto il profilo della sicurezza urbana in Irpinia e in particolare nel capoluogo, che però ha visto.
Lisipo e Amici della Polizia: massimo impegno per garantire sicurezza cittadini e tutelare dignità operatori.
