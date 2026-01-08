Via la statale dal centro urbano per migliorare la qualità della vita dei cittadini

A Trebaseleghe, si punta a migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso la chiusura della statale nel centro urbano. Con l’approvazione del bilancio 2026-2028, l’amministrazione ha delineato una strategia che mira a completare le opere PNRR, consolidare i servizi, rafforzare il welfare e promuovere investimenti per un centro più vivibile e sostenibile.

Al via i lavori sulla bretella Irsina-Statale 96 - Sono iniziati da qualche giorno i lavori di ammodernamento sulla bretella che collega il centro urbano di Irsina alla statale 96- rainews.it

L’ennesimo evento franoso sulla Statale Amalfitana, a Salicerchie di Maiori, riporta al centro il tema della fragilità del territorio. Tra indignazione, sfoghi social e interventi tampone, ciò che continua a mancare è una visione strutturata fatta di prevenzione, manu facebook

Incidente mortale sulla strada statale 188 "Centro Occidentale Sicula". Il traffico è temporaneamente rallentato, in entrambe le direzioni x.com