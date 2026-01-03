Mancini e Cristante la Roma accelera sui rinnovi | priorità assoluta per Massara
La Roma concentra le sue energie sui rinnovi di Gianluca Mancini e Bryan Cristante, considerati priorità assoluta da Massara. Questi accordi sono fondamentali per garantire stabilità e continuità alla squadra, rappresentando un elemento chiave nel progetto sportivo dei giallorossi. La società lavora con attenzione e concretezza per definire al più presto i prolungamenti contrattuali di due pilastri della rosa.
Tra le pratiche aperte sulla scrivania di Massara, ce n’è una che pesa più delle altre. Anzi, due. I rinnovi di Gianluca Mancini e Bryan Cristante rappresentano una priorità assoluta per la Roma, un punto fermo attorno al quale costruire continuità e identità. I loro contratti scadranno nell’estate del 2027, una distanza temporale che non impone urgenze immediate ma che consiglia lungimiranza. E a Trigoria, questa volta, si è scelto di muoversi in anticipo. I dialoghi sono già partiti, in un clima definito positivo da entrambe le parti. La linea è chiara: la volontà comune è proseguire insieme. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
