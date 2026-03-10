Terremoto tre anni dopo | Restituire ai cittadini case spazi pubblici e attività

A tre anni dal terremoto del 9 marzo 2020, si è svolta a S. Orfeto una cerimonia per ricordare l’evento. La funzione ha avuto inizio con una benedizione sotto la statua della Madonna, coinvolgendo la comunità locale. Durante l’evento sono stati ricordati i momenti più significativi di quel giorno e si è parlato della ripresa delle attività e della ricostruzione degli spazi pubblici.

È iniziato sotto la “benedizione“ della Madonna la cerimonia che a S.Orfeto, ha ricordato il terzo anniversario del terremoto del 9 marzo 2023. Un gesto delicato e apprezzatissimo dell’arcivescovo Ivan Maffeis, che ha donato alla comunità una riproduzione della pala dedicata alla Vergine affissa nella chiesa di San Paterniano di Pierantonio e trovata per caso in un mercatino in Piazza Italia a Perugia. "Un segno di impegno e di speranza" ha detto il prelato, dando il “la“ agli interventi che hanno animato il convegno intitolato “Ora ricostruiamo“, tenutosi nell’affollato Cva della frazione perugina. Nel parterre delle autorità il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

