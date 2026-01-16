Roma | AVS ' conflitto di interessi su procedure inceneritore'

A Roma, l'AVS evidenzia un conflitto di interessi nelle procedure che hanno approvato l'inceneritore di Santa Palomba. La questione solleva dubbi sulla trasparenza e l'imparzialità del processo decisionale. La discussione si concentra sulla necessità di garantire procedure corrette e privi di influenze che possano compromettere l'interesse pubblico e l'ambiente.

Romq, 16 gen (Adnkronos) - "Come abbiamo sempre sostenuto le procedure che hanno portato al via libera per la realizzazione dell'incenerite di Santa Palomba sono gravate da un pesante conflitto di interessi. Il sindaco di Roma rappresenta il soggetto attuatore dell'opera, la Acea, e al tempo stesso come Commissario straordinario e' l'ente che rilascia le autorizzazioni. Non funzionano così i processi decisionali”. Lo afferma il deputato di AVS Filiberto Zaratti. "L'impianto e' inutile per la città, antistorico perché lo smaltimento dei rifiuti ormai viene realizzato ovunque attraverso una loro differenziazione e non con l'incenerimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

