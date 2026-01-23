SMART Innovation School si presenta | open day per genitori e studenti
SMART Innovation School invita genitori e studenti di terza media a scoprire la propria offerta formativa durante l’open day. Un’occasione per conoscere i corsi, le strutture e i servizi della scuola, in vista della scelta del percorso di studi superiore, che deve essere completata entro il 14 febbraio. Un momento di confronto e informazione per orientarsi al meglio nel futuro scolastico.
SMART Innovation School si presenta a genitori e studenti di terza media che sono chiamati a scegliere il proprio percorso di studi superiore entro il 14 febbraio.L’appuntamento è fissato per domenica 25 gennaio alle ore 15 nella sede di Noventa Padovana in via Risorgimento.Smart è una scuola.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
