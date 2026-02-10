Lindsey Vonn, ricoverata a Treviso dopo la brutta caduta, ha scritto sui social un messaggio in cui spiega cosa le è successo. La campionessa sta cercando di riprendersi, ma il padre fa sapere che la sua carriera potrebbe essere finita. Intanto, Sinner le ha mandato un messaggio di sostegno.

“Ci ho provato, ho sognato, ho saltato”. Dal letto dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso la campionessa Lindsey Vonn, infortunata dopo una paurosa caduta durante la discesa che ha visto trionfare una sua connazionale, scrive sui social un lungo, intenso messaggio per spiegare ai tifosi cosa è accaduto e cosa l’ha spinta e mettersi sugli sci con un ginocchio, già infortunato. A lei è arrivato il messaggio di un amico e un di campione, Jannik Sinner: “Ti penso”. Sullo sfondo, una foto che lo ritrae sulle piste insieme a Lindsey Vonn con cui ha anche sciato. Un messaggio semplice, intimo, ma potentissimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci ho provato, ho sognato, ho saltato”, il messaggio di Lindsey Vonn dall’ospedale. Sinner: “Ti penso”. Il padre della campionessa: “Carriera finita”

La campionessa americana Lindsey Vonn ha subito un grave incidente sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo.

