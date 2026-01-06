Ti ammazzo | 23enne minaccia il patrigno con un coltello per due birre arrestato
Un episodio di tensione tra un giovane di 23 anni e il patrigno, nato da una semplice disputa sulle birre, si è concluso con l’arresto del ragazzo. La minaccia con un coltello ha messo in pericolo l’incolumità di tutti i presenti. L’incidente evidenzia come anche questioni apparentemente banali possano degenerare rapidamente, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza.
Una discussione nata per motivi banali, due birre comprate e bevute di nascosto, che in pochi istanti rischia di trasformarsi in tragedia. "Vai via perché oggi non è giornata e ti ammazzo!", ha urlato un ragazzo di 23 anni, impugnando un coltello da cucina e puntandolo contro il compagno della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: "Dammi i soldi o ti ammazzo". Armato di coltello e cesoie minaccia uomo sotto casa
Leggi anche: “Ti ammazzo come Giulia Tramontano, con 37 coltellate”: minaccia l’ex nonostante il braccialetto elettronico
Un 23enne arrestato per violenza sessuale. Alcuni passanti hanno sentito le urla della donna e l'hanno soccorsa - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.