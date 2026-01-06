Ti ammazzo | 23enne minaccia il patrigno con un coltello per due birre arrestato

Un episodio di tensione tra un giovane di 23 anni e il patrigno, nato da una semplice disputa sulle birre, si è concluso con l’arresto del ragazzo. La minaccia con un coltello ha messo in pericolo l’incolumità di tutti i presenti. L’incidente evidenzia come anche questioni apparentemente banali possano degenerare rapidamente, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza.

