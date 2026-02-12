Brucia i capelli della compagna e la minaccia davanti ai carabinieri | Ti ammazzo

Un uomo ha usato un accendino e una bomboletta spray come un lanciafiamme per bruciare i capelli della compagna. Dopo averla aggredita, l’ha minacciata di morte davanti ai carabinieri. La scena si è svolta in strada, e i militari sono intervenuti subito, arrestando l’uomo per atti violenti e minacce. La donna ha riportato ferite lievi, ma grande paura.

L'aggressione, avvenuta a Parma, è stata interrotta dall'intervento dei militari. Un uomo di 50 anni è stato arrestato per maltrattamenti Usando un accendino e una bomboletta spray come un rudimentale lanciafiamme, ha bruciato i capelli della compagna, per poi minacciarla di morte. Una violenza interrotta dall'intervento dei carabinieri, che hanno evitato il peggio, arrestando un uomo di 50 anni. L'episodio è avvenuto nel quartiere Oltretorrente a Parma. I fatti risalgono allo scorso 5 febbraio: l'allarme è scattato intorno alle ore 21 quando una chiamata disperata al 112 ha segnalato una situazione di estremo pericolo: Nna donna ha riferito che il proprio compagno, durante uno scatto d'ira, le aveva dato fuoco ai capelli utilizzando un accendino e una bomboletta spray come un "lanciafiamme artigianale".🔗 Leggi su Today.it

I carabinieri sono intervenuti questa mattina in una casa di provincia dopo una lite violenta.

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Tor Bella Monaca dai carabinieri di Roma, accusato di maltrattamenti familiari.

