Ursula Andress, 89 anni e celebre come prima ‘Bond girl’ nella storia del cinema, ha recentemente denunciato di essere stata truffata per circa 20 milioni di euro. La donna, nota per il suo ruolo in “Dr. No”, ha deciso di rendere pubblica la vicenda per tutelare i propri interessi e fare luce su questa difficile esperienza.

Ursula Andress, 89 anni, l’iconica prima ‘Bond girl’ della storia, famosa per il ruolo di Honey Rider in Dr. No accanto a Sean Connery, ha denunciato di essere stata truffata per circa 20 milioni di euro. Lo ha fatto sapere il suo management, spiegando che la vicenda coinvolge il suo ex gestore patrimoniale, oggi deceduto, Eric Freymond. “ Sono ancora sotto shock. Sono stata scelta come vittima e per otto anni sono stata ingannata e manipolata in modo perfido, persino criminale, per togliermi tutto. Ho lavorato tutta la vita e risparmiato con cura, e ora mi è stato rubato tutto ”, ha dichiarato la stessa Andress al quotidiano svizzero Blick. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ursula Andress denuncia: “Truffata per 20 milioni di euro”

“Mi ha sottratto 18 milioni di franchi svizzeri”: Ursula Andress accusa il banchiere Eric Freymond di appropriazione indebita, falsificazione di documenti e riciclaggioUrsula Andress ha presentato una denuncia contro il defunto banchiere Eric Freymond, accusandolo di aver sottratto 18 milioni di franchi svizzeri.

Ursula Andress accusa di truffa Éric Freymond, il banchiere del ‘furto del secolo’: “Spariti 18 milioni di franchi”Ursula Andress ha accusato Éric Freymond di aver orchestrato una truffa che ha portato alla scomparsa di 18 milioni di franchi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ursula Andress accusa di truffa Éric Freymond, il banchiere del ‘furto del secolo’: Spariti 18 milioni di franchi; Mi ha sottratto 18 milioni di franchi svizzeri | Ursula Andress accusa il banchiere Eric Freymond di appropriazione indebita falsificazione di documenti e riciclaggio.

Ursula Andress accusa di truffa Éric Freymond, il banchiere del ‘furto del secolo’: Spariti 18 milioni di franchiL'attrice svizzera, 89 anni, ha presentato una denuncia penale contro Éric Freymond: Operazioni finanziarie sospette, tradita una fiducia totale. Il banchiere morto suicida nel luglio 2025 rappresen ... quotidiano.net

Mi ha sottratto 18 milioni di franchi svizzeri: Ursula Andress accusa il banchiere Eric Freymond di appropriazione indebita, falsificazione di documenti e riciclaggioLa prima Bond girl denuncia il consulente finanziario Eric Freymond per appropriazione indebita e riciclaggio di denaro ... ilfattoquotidiano.it

Ursula Andress Pinterest facebook