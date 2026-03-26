Ritrovato il patrimonio di Ursula Andress da 20 milioni di euro | era nascosto nel Fiorentino

La Procura di Firenze ha sequestrato beni e opere d’arte appartenenti a un’ex attrice, con un valore di circa 18 milioni di franchi svizzeri. Il patrimonio, stimato in 20 milioni di euro, era stato nascosto nel territorio toscano. La vicenda riguarda una truffa ai danni di una nota attrice nota come Bond Girl. La scoperta ha portato al sequestro di diversi beni di proprietà dell’indagata.

Svolta nel caso della truffa ai danni della storica Bond Girl. La Procura di Firenze ha sequestrato beni e opere d’arte sottratti all'attrice per un valore di 18 milioni di franchi svizzeri. Il denaro era stato reinvestito in ville e vigneti nel Chianti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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