Nella notte tra venerdì e sabato, in Valmalenco, alcuni ladri hanno rubato denaro dalla biglietteria della funivia di Chiesa in Valmalenco. Durante il tentativo di fuga, sono fuggiti a bordo di un furgone che successivamente hanno abbandonato nelle vicinanze. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto, ma i malviventi sono riusciti a dileguarsi prima di essere rintracciati.

Sondrio, 15 marzo 2026 – Notte movimentata, tra venerdì e sabato, in Valmalenco, dove ignoti hanno messo a segno un furto a i danni della biglietteria della funivia di Chiesa in Valmalenco, riuscendo poi a dileguarsi facendo perdere le loro tracce. Il furto. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi si sarebbero introdotti durante la notte nei locali della biglietteria, portando via denaro contante e le chiavi di un furgone appartenente alla società degli impianti. Il furgone rubato e abbandonato. Una volta entrati in possesso del mezzo, i ladri lo avrebbero utilizzato per caricare la refurtiva e allontanarsi rapidamente dalla zona. La fuga sarebbe proseguita fino a Torre Santa Maria, dove il furgone è stato successivamente abbandonato (e poi ritrovato dalle forze dell’ordine). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chiesa in Valmalenco, ladri in azione agli impianti sciistici: in fuga con soldi e un furgone (poi abbandonato)

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