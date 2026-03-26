Belén Rodriguez torna a partecipare ad Amici 25, smentendo le dichiarazioni di Fabrizio Corona e confermando il suo rapporto con la conduttrice del programma. La showgirl riprende così il suo percorso nel talent, dopo aver dato alcune spiegazioni pubbliche sulle sue recenti dichiarazioni. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, riaccendendo l’interesse sulla sua carriera televisiva.

Belén Rodriguez ad Amici 25: tra smentite alle dichiarazioni di Corona e conferme del legame con la De Filippi, la showgirl riprende il suo percorso. Il ritorno di Belén Rodriguez in televisione e la sua prossima ospitata ad Amici 25 confermano che il rapporto con Maria De Filippi resta saldo. Dopo le voci di presunti dissidi e un allontanamento da Tu Sì Que Vales, la showgirl torna sul piccolo schermo, smentendo indirettamente le dichiarazioni di Fabrizio Corona e ribadendo che la sua pausa dalla tv è stata una scelta personale. Dopo un periodo di pausa, che l’ha vista lontana dal piccolo schermo a causa di momenti personali delicati, tra separazione e difficoltà emotive, Belén Rodriguez è tornata in televisione con progetti sul Nove e un’apparizione a Ballando con le Stelle come ballerina per una sera. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Ritorno ad Amici per Belén Rodriguez: un’ospitata che smonta la versione di Fabrizio Corona

Articoli correlati

“Io e Maria De Filippi…”. Belen Rodriguez choc a Che tempo che fa, la verità dopo la bomba di Fabrizio Corona (VIDEO)Negli ultimi giorni è tornata al centro dell’attenzione la vicenda legata al presunto rapporto compromesso tra Belen Rodriguez e Maria De Filippi,...

Fabrizio Corona accusa Maria De Filippi per l’uscita di Belen Rodriguez da Mediaset: “Così Belen ha perso il lavoro”Nella parte a pagamento di Falsissimo c'è un duro attacco di Fabrizio Corona a Maria De Filippi: "Decide lei chi fa carriera e chi no".

Approfondimenti e contenuti su Belén Rodriguez

Temi più discussi: Serale Amici 25, arriva Belén Rodríguez ma Maria De Filippi perde una star: cosa succede; Belen Rodriguez fa un tuffo nel passato e torna ad Amici (dove sbocciò l'amore con Stefano De Martino); Serale Amici 25: Belen Rodriguez ospite della puntata di sabato 28 marzo!; Belen Rodriguez torna come super ospite del serale di Amici 25: è giallo sull'infortunio di Chiara Bacci.

Belen Rodriguez ed il ritorno ad Amici, cosa c'entra CoronaBelen Rodriguez sarà ospite della seconda puntata del Serale, tornerà quindi a calcare quel palco dopo tempo, il tutto andando contro alle dichiarazioni di Fabrizio Corona. notizie.it

Belen Rodriguez rientra ad Amici, nuovo duro colpo per Fabrizio CoronaPerché il ritorno di Belen ad Amici pesa nel confronto con Corona La showgirl argentina Belen Rodriguez tornerà sabato 28 marzo 2026 sul palco di Amic ... assodigitale.it

Belén Rodriguez ospite della seconda puntata del Serale di #Amici25! Ci vediamo sabato 28 Marzo in prima serata su Canale 5 Belen Rodriguez - facebook.com facebook

Belén Rodriguez ospite della seconda puntata del Serale di #Amici25! Ci vediamo sabato 28 Marzo in prima serata su Canale 5 x.com