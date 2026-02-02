Io e Maria De Filippi… Belen Rodriguez choc a Che tempo che fa la verità dopo la bomba di Fabrizio Corona VIDEO

Belen Rodriguez si lascia andare a una confessione shock durante un’intervista a Che tempo che fa. La showgirl apre il cuore parlando di Maria De Filippi, in una conversazione che ha sorpreso tutti. La vicenda, tornata sotto i riflettori dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona, si fa più intricata e accesa.

Negli ultimi giorni è tornata al centro dell’attenzione la vicenda legata al presunto rapporto compromesso tra Belen Rodriguez e Maria De Filippi, rilanciata dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona nell’ultimo episodio di Falsissimo Il Prezzo del Successo. Nella ricostruzione riportata, la rottura sarebbe collegata a una richiesta di maggiore spazio a Tu Si Que Vales, che avrebbe ricevuto un rifiuto e portato alla mancata conferma della showgirl nel programma. Il contesto: le versioni circolate su Tu Si Que Vales. La narrazione, diffusa nelle ultime ore, contrasta con quanto dichiarato in precedenza dalla diretta interessata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Negli ultimi giorni, si è riacceso il gossip tra Belen Rodriguez e Maria De Filippi.

Questa sera a Che tempo che fa, Belen Rodriguez si è aperta con Fabio Fazio.

