Stranger Things | Tales from ' 85 svelati data di uscita e teaser trailer dello spinoff animato

Sanremo 2026, parla Sayf: "I talent non sono il mio mondo. Per capirmi ascoltate De André" Tutto pronto per il ritorno a Hawkins: Netflix ha svelato data di uscita e teaser trailer di Tales from '85. In occasione dello Stranger Things Day del 6 novembre, a poche settimane dall'uscita della quinta e ultima stagione, era stata presentata ufficialmente Stranger Things: Tales from ‘85, in italiano Stranger Things: Storie dal 1985, la nuova serie animata spin-off, annunciata nel 2023, che espande l’universo del Sottosopra, come già successo con lo show teatrale prequel The First Shadow. I Duffer Brothers avevano presentato Tales From ‘85 in un video che conteneva le prime immagini della serie animata, oltre a dare informazioni sul cast, la produzione, la trama e il periodo di uscita.🔗 Leggi su Today.it

Netflix lancia “Stranger Things: Tales from ’85” e la mette in calendario per il 23 aprile. Non è una nuova stagione “classica”: è una serie animata spin-off, piazzata nell’inverno 1985, cioè esattamente tra Stagione 2 e Stagione 3 di Stranger Things. Dietro ci so - facebook.com facebook