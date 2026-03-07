Inter news il prossimo ritiro estivo sarà in Germania

L'Inter ha annunciato che il prossimo ritiro estivo si svolgerà in Germania. La squadra è concentrata sul derby di domenica sera, ma la società sta già organizzando le attività per la stagione successiva. La preparazione prevede la partecipazione a un ritiro che si terrà fuori dall’Italia, senza ulteriori dettagli sui luoghi o le date.

Inter news. La testa dell’Inter è tutta rivolta all’attesissimo derby di domenica sera, ma nel frattempo la società sta già lavorando anche alla pianificazione della prossima stagione. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport e anticipato ieri da FcInter1908, trovano conferma le indiscrezioni relative a una parte del ritiro estivo che dovrebbe svolgersi in montagna, in Germania, come tappa della preparazione in vista della stagione 202627. Il progetto è ancora in fase di definizione e, come sottolinea il quotidiano romano, nelle prossime settimane verranno sistemati gli ultimi dettagli organizzativi. L’idea della dirigenza nerazzurra sarebbe quella di alternare il lavoro al BPER Training Centre di Appiano Gentile con un periodo di preparazione lontano da Milano, sfruttando le condizioni ideali offerte dalle località di montagna. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Domani Milan-Inter registrerà il record assoluto d’incasso in Serie A: 8,7 milioni. Il record di partita giocata in Italia rimane sempre Inter-Barcellona con 14,7 milioni di euro di incasso. Inter comunque sempre presente nei primi sei incassi della storia. x.com