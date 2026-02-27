Inter novità per il ritiro estivo | si torna a Brunico?

L’Inter ha annunciato che durante il ritiro estivo si svolgerà a Brunico, confermando così il ritorno in questa località dopo alcune stagioni. La squadra si preparerà in Alto Adige, dove svolgerà le sessioni di allenamento pre-campionato. La scelta di Brunico riguarda le strutture e le opportunità offerte dalla zona per le sessioni di preparazione.

La prossima estate l’Inter tornerà a respirare aria di montagna. Dopo alcune stagioni trascorse quasi esclusivamente alla Pinetina, il club nerazzurro ha deciso di reintrodurre una parte del ritiro precampionato lontano da Appiano Gentile, scegliendo di nuovo le alture per preparare l’annata 202627. La decisione, anticipata da Pasquale Guarro e FcInter1908, rappresenta un ritorno alle origini ma anche una scelta funzionale alle esigenze dello staff tecnico. L’obiettivo è offrire a Cristian Chivu un contesto ideale per impostare il lavoro atletico di base, lontano dal caldo e dall’umidità milanese, in vista di una stagione che si preannuncia intensa sotto ogni profilo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

