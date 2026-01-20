Tony Effe rissa con un paparazzo a Milano | Ti ammazzo

Recentemente, a Milano, Tony Effe è stato coinvolto in una discussione con un paparazzo durante un servizio fotografico con la sua famiglia e Giulia De Lellis. Secondo quanto riportato, l’artista avrebbe reagito in modo deciso, causando una colluttazione. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media, sollevando interrogativi sulla gestione delle situazioni di paparazzi e celebrità nelle aree pubbliche.

Un paparazzo ha dichiarato a Repubblica di essere stato picchiato da Tony Effe mentre gli scattava delle foto insieme a sua figlia e a Giulia De Lellis Tony Effe avrebbe picchiato un paparazzo fuori da un locale milanese poiché stava facendo delle foto a sua figlia, Priscilla, che era con lui e Giulia De Lellis. I due stanno cercando di mantenere una certa riservatezza sulla bambina e quindi il rapper si sarebbe infastidito per questa violazione della privacy ed avrebbe litigato con il fotografo. A raccontare questa versione il paparazzo stesso che a Repubblica ha confermato di aver litigato duramente con Tony Effe tanto che poi lui avrebbe anche alzato le mani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

“Tony Effe mi diceva ‘ti ammazzo’ e mi ha sferrato 3 colpi al volto con il pugno chiuso. Un miracolo che il mio timpano non abbia subito serie lesioni”: l’accusa di un paparazzoUn episodio recente a Milano ha coinvolto Tony Effe, rapper noto nel panorama italiano.

Lite fuori dal ristorante di Milano tra Tony Effe e un paparazzo: "Mi ha tirato tre pugni"Domenica scorsa, fuori dal ristorante El Porteño Arena a Milano, si è verificata una lite tra Tony Effe e un paparazzo, con successivi episodi di violenza.

