Tony Effe rissa con un paparazzo a Milano | Ti ammazzo

Recentemente, a Milano, Tony Effe è stato coinvolto in una discussione con un paparazzo durante un servizio fotografico con la sua famiglia e Giulia De Lellis. Secondo quanto riportato, l’artista avrebbe reagito in modo deciso, causando una colluttazione. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media, sollevando interrogativi sulla gestione delle situazioni di paparazzi e celebrità nelle aree pubbliche.

Un paparazzo ha dichiarato a Repubblica di essere stato picchiato da Tony Effe mentre gli scattava delle foto insieme a sua figlia e a Giulia De Lellis Tony Effe avrebbe picchiato un paparazzo fuori da un locale milanese poiché stava facendo delle foto a sua figlia, Priscilla, che era con lui e Giulia De Lellis. I due stanno cercando di mantenere una certa riservatezza sulla bambina e quindi il rapper si sarebbe infastidito per questa violazione della privacy ed avrebbe litigato con il fotografo. A raccontare questa versione il paparazzo stesso che a Repubblica ha confermato di aver litigato duramente con Tony Effe tanto che poi lui avrebbe anche alzato le mani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

“Tony Effe mi diceva ‘ti ammazzo’ e mi ha sferrato 3 colpi al volto con il pugno chiuso. Un miracolo che il mio timpano non abbia subito serie lesioni”: l’accusa di un paparazzoUn episodio recente a Milano ha coinvolto Tony Effe, rapper noto nel panorama italiano.

Lite fuori dal ristorante di Milano tra Tony Effe e un paparazzo: "Mi ha tirato tre pugni"Domenica scorsa, fuori dal ristorante El Porteño Arena a Milano, si è verificata una lite tra Tony Effe e un paparazzo, con successivi episodi di violenza.

Tony Effe mi diceva ‘ti ammazzo’ e mi ha sferrato 3 colpi al volto con il pugno chiuso. Un miracolo che il mio timpano non abbia subito serie lesioni: l’accusa di ... - Il fotografo denuncia l'aggressione del trapper dopo aver scattato foto con Giulia De Lellis e la loro bambina a Milano ... ilfattoquotidiano.it

Tony Effe accusato da un fotografo a Milano, lite per la figlia: Colpito al volto con 3 pugni, lo denuncio - Milano, fotografo denuncia Tony Effe e lo accusa di avergli sferrato tre pugni in faccia: lite per la figlia fuori da un ristorante ... virgilio.it

Oggi non è giornata. Io ti ammazzo. " È questo quello che, secondo il racconto del fotografo, Tony Effe gli avrebbe detto prima di colpirlo con tre pugni in faccia. L’episodio sarebbe successo domenica 18 dicembre, fuori da un locale di Milano. Il fotografo sostie - facebook.com facebook