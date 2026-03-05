Vi ammazzo Irrompe alla motorizzazione con una bottiglia | arrestato un nigeriano

Questa mattina negli uffici della motorizzazione civile di Cremona un uomo di 27 anni, cittadino nigeriano, è entrato urlando e ha minacciato di uccidere, portando con sé una bottiglia. Dopo aver fatto irruzione durante l’orario di lavoro, ha chiesto la restituzione della sua patente di guida. La scena si è conclusa con l’arresto del 27enne da parte delle forze dell’ordine.

L'uomo è stato fermato con due scariche del taser ma prima di essere arrestato è riuscito a ferire alla schiena una poliziotta Si sono vissuti momenti di paura questa mattina negli uffici della motorizzazione civile di Cremona, dove un cittadino nigeriano, di 27 anni, ha fatto irruzione durante l'orario di servizio per pretendere la restituzione della sua patente di guida. È stato arrestato per i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate, porto di strumenti atti all'offesa ed interruzione di pubblico servizio. Tutto è iniziato quando, in stato di alterazione, è entrato all'interno degli uffici dove altre persone si trovavano in coda in attesa del proprio turno.

