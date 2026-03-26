L’attaccante del club madrileno ha dichiarato di non aver commesso errori durante l’ultima partita con la nazionale francese a Boston. Ha precisato che eventuali problemi al ginocchio non sono legati a sue azioni, smentendo le voci di un errore di rilievo. La sua comunicazione ha chiarito la posizione riguardo alle recenti indiscrezioni circolate sui social e sui media sportivi.

Kylian Mbappé, reduce da un infortunio a un ginocchio, ha smentito le notizie date dalla stampa spagnola e francese secondo cui il Real Madrid avrebbe sottoposto a esami specialistici l'arto sbagliato, ovvero il destro, quello sano, invece che il sinistro, che effettivamente presentava problemi. "L'informazione secondo cui avremmo esaminato il ginocchio sbagliato non è vera - ha dichiarato l'attaccante in conferenza stampa, alla vigilia dell'amichevole tra Francia e Brasile al Gillette Stadium di Foxboro, nei pressi di Boston -. Forse ne sono indirettamente responsabile perché non ho comunicato e quando non comunichi ciò che hai e ciò che sta succedendo, si lascia spazio alle interpretazioni e ognuno si precipita a colmare il vuoto, è il gioco", ha spiegato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Risonanza al ginocchio sbagliato? Mai successo". Mbappé smentisce il presunto errore del Real

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