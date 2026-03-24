Real che errore! Risonanza al ginocchio sbagliato di Mbappé Ma lui | Ora sto bene

Il Real Madrid avrebbe effettuato una risonanza magnetica alla gamba sana di Mbappé, secondo un programma radiofonico. La scelta ha sollevato dubbi tra gli addetti ai lavori, poiché l’atleta aveva già subito un infortunio al ginocchio. Tuttavia, Mbappé ha dichiarato di sentirsi bene e di essere pronto a tornare in campo.

Se la notizia fosse confermata avrebbe del clamoroso: secondo il giornalista Daniel Riolo di RMC, un programma radiofonico francese, il Real Madrid avrebbe commesso un errore grossolano nella diagnosi dell'infortunio al ginocchio sinistro di Kylian Mbappé: lo staff medico del Real avrebbe eseguito una risonanza magnetica sulla gamba sbagliata lo scorso dicembre. Non avendo riscontrato alcun problema, il francese ha poi continuato a giocare su un ginocchio malconcio. Anche The Athletic conferma le indiscrezioni: "Delle fonti con conoscenza diretta della situazione hanno dichiarato che Mbappé ha continuato a giocare dopo l'esame iniziale sbagliato nonostante presentasse segni di infiammazione al ginocchio sinistro infortunato". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Real, che errore! Risonanza al ginocchio sbagliato di Mbappé. Ma lui: "Ora sto bene" Articoli correlati A Mbappé al Real Madrid hanno curato il ginocchio sbagliatoLo scoop di Rmc: "Invece di esaminare il ginocchio sinistro, hanno esaminato il destro. Real Madrid nella bufera sull’infortunio di Mbappé: “Hanno esaminato il ginocchio sbagliato”Dalla Francia accuse pesantissime allo staff medico del Real Madrid per una diagnosi errata all'infortunio di Kylian Mbappé: decisivo il secondo...