Cortona come giocare con i propri figli Nuovo incontro per Genitori quasi perfetti

A Cortona, un evento dedicato ai genitori si svolge oggi per insegnare come giocare con i figli. La causa è il desiderio di rafforzare il rapporto familiare attraverso attività semplici e divertenti. Un esperto spiega che anche i giochi più semplici possono migliorare la comunicazione tra genitori e bambini. L'appuntamento si tiene presso il centro sociale del paese, con partecipanti provenienti anche da città vicine.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – . Martedì 24 febbraio appuntamento al nuovo Nido «Il Castello». Come partecipare. Come giocare con i propri figli, è questo il tema del prossimo incontro della serie «Genitori quasi perfetti». La rassegna promossa dall'Amministrazione comunale e realizzata dalla cooperativa Polis - Lilliput giunge ad un nuovo momento. L'incontro condotto dalla psicologa Giada Cerquaglia, sarà incentrato sul gioco e la tecnologia, tema rilevante nell'ambito dell'educazione e nella gestione dell'utilizzo dei dispositivi digitali in famiglia.