PagoPA e scuole il 26 febbraio la seconda edizione del webinar MIM sulle buone pratiche Nota

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato, con una nota rivolta ai dirigenti scolastici, la seconda edizione del webinar “Buone pratiche nei pagamenti digitali: Adozione dei servizi pagoPA”. L’iniziativa è stata programmata dopo l’elevato numero di richieste di partecipazione registrate per il primo appuntamento. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

