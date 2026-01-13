Forti scosse di terremoto | le verifiche dei Vigili del fuoco nelle scuole

Dopo le recenti scosse di terremoto nel Forlivese, i vigili del fuoco hanno eseguito verifiche di sicurezza nelle scuole delle province di Forlì Cesena e Ravenna. In totale, sono state controllate 35 strutture a Forlì Cesena e 10 a Ravenna, per valutare eventuali danni o criticità. L’intervento ha l’obiettivo di garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, in attesa di ulteriori verifiche e monitoraggi.

Sono 35 le verifiche svolte dai vigili del fuoco nella provincia di Forlì Cesena, e 10 nella provincia di Ravenna, a seguito delle due scosse di terremoto che martedì hanno interessato il Forlivese. Al momento non sono segnalate criticità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Terremoto in Irpinia, oggi le verifiche dei vigili del fuoco su edifici pubblici e privati: “Nessun danno” Leggi anche: Il punto dei Vigili del fuoco: 23 verifiche tutte in città tra scuole ed edifici pubblici Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sisma 5.1 avvertito a Reggio Calabria, Prot. Civile: 'Nessun danno'; Terremoto Calabria di 5.1 avvertito anche in Sicilia e a Malta. Stop ai treni sulla linea jonica; Forte terremoto avvertito in Calabria e Sicilia: tanta paura a Reggio e Messina, a Cosenza e Ragusa fino in Puglia | DATI e MAPPE; Forte scossa di terremoto nel mar Jonio: paura nella notte in Calabria e Sicilia. Verifiche in corso per danni. Terremoto in Emilia-Romagna, due forti scosse tra Faenza e Ravenna: gente in strada - Romagna, due forti scosse tra Faenza e Ravenna: gente in strada ... tg24.sky.it

Terremoto oggi in Emilia Romagna, doppia scossa di magnitudo 4.3 e 4.1 a Ravenna: avvertito a Forlì e in Toscana - Due forti scosse di terremoto tra Ravenna e Forlì registrate oggi, 13 gennaio, dall'Ingv a distanza ravvicinata: la prima di magnitudo 4 ... fanpage.it

Terremoto, due forti scosse in Romagna: a Ravenna e Forlì-Cesena - Due forti scosse di terremoto ha colpito la Romagna, interessando le province di Ravenna e Forlì- italiaoggi.it

Nella mattinata di oggi, venerdì 13 gennaio, due forti scosse di terremoto sono state registrate dall’INGV in Emilia Romagna. Cresce l'attenzione. - facebook.com facebook

Terremoto in Romagna, le scosse avvertite anche in Toscana x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.