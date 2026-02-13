Raccolta rifiuti la protesta | Petizione popolare al via Basta affidamenti diretti

Aldo Bianchi, residente di Torino, ha avviato una petizione popolare per chiedere la fine degli affidamenti diretti a Iren e l’avvio di una gara pubblica per la raccolta dei rifiuti, denunciando che da 15 anni il servizio viene gestito senza concorsi pubblici e con costi elevati che ricadono sulle famiglie.

Una petizione popolare per migliorare la raccolta rifiuti e, dopo 15 anni di affidamenti diretti ad Iren, mettere a gara pubblica il servizio in nome della trasparenza e della riduzione dei costi a carico delle famiglie. Ieri è stata lanciata la campagna di raccolta firme "Io mi rifiuto", guidata da Stefano Ferrari di Ripuliamoci, cittadino portavoce che porterà il testo in Consiglio comunale; accanto a lui Fabrizio Aguzzoli e Dario De Lucia di Coalizione Civica. Il primo banchetto è in programma per San Valentino (domani, "come gesto d’amore verso i reggiani") in piazza Fontanesi dalle 9 alle 13; si proseguirà fino a tutto marzo, ogni sabato, con l’obiettivo delle 5mila firme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un approfondimento sulle modalità di affidamento diretto nel settore Cultura, Turismo e Sport ha portato all’esposizione di un dossier presso Procura, Corte dei Conti e ANAC.

Il comitato di cittadini di Forio ha chiesto la sospensione dei lavori per il centro di raccolta rifiuti in località Cavallaro.

