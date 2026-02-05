Villaggio Papini al via il rinnovo della rete idrica e la riqualificazione del quartiere con nuovi asfalti

Questa mattina sono iniziati i lavori di Hera nel quartiere Riccione 2-Villaggio Papini. Gli operai stanno sostituendo la rete idrica e sistemando le strade con nuovi asfalti. La riqualificazione mira a migliorare le condizioni di vita degli abitanti e a rendere più sicuro il quartiere. I lavori continueranno nei prossimi mesi, con alcune zone che potrebbero essere temporaneamente chiuse al traffico.

Hanno preso il via oggi i lavori di Hera per la completa riqualificazione della rete idrica nel quartiere Riccione 2-Villaggio Papini. Questo intervento rappresenta un tassello fondamentale per il potenziamento delle infrastrutture cittadine, puntando a offrire un servizio più efficiente.

