Ripulito il gazebo del giardino a Novoli Appello dei volontari ai writers | Rispettiamo questo spazio

Nel quartiere di Novoli, i volontari hanno ripulito il gazebo del giardino utilizzando pennelli e vernice. L’intervento si è svolto con l’obiettivo di migliorare l’aspetto dell’area verde. In un appello rivolto ai writers, i volontari hanno chiesto di rispettare lo spazio e di contribuire alla sua conservazione. L’intervento è stato documentato in una giornata di lavoro collettivo.

Firenze, 26 marzo 2026 – Pennelli, vernice e tanta buona volontà per restituire decoro a uno degli spazi verdi del quartiere. I membri del comitato di controllo di vicinato Mugnone, insieme agli Angeli del Bello, hanno sfidato il gelo per ripulire il gazebo del giardino Castelnuovo Tedesco, a Novoli, in vista della festa di primavera in programma sabato 28 marzo, organizzata proprio dal comitato. Un intervento concreto, nato dal desiderio di presentare il giardino nelle migliori condizioni possibili per l’evento, che vedrà anche l’esibizione della banda dell’Associazione Musicale Fiorentina. Ma accanto alla pulizia, arriva anche un messaggio chiaro rivolto alla città e in particolare ai writers. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ripulito il gazebo del giardino a Novoli. Appello dei volontari ai writers: “Rispettiamo questo spazio” Articoli correlati Scout in azione, ripulito il giardino dell’OrticolturaFirenze, 22 febbraio 2026 - Hanno riempito sacconi su sacconi di rifiuti, restituendo decoro e bellezza al giardino dell’Orticoltura. Leggi anche: Santa Tecla, nuova giornata di pulizia dopo il ciclone Harry: appello ai volontari