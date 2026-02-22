Scout in azione ripulito il giardino dell’Orticoltura

Un gruppo di scout ha ripulito il giardino dell’Orticoltura dopo aver raccolto numerosi rifiuti abbandonati. La loro azione ha riguardato soprattutto plastica e cartoni, che hanno riempito diversi sacchi. I giovani volontari hanno lavorato con entusiasmo, dimostrando entusiasmo e dedizione. La manutenzione del verde e la pulizia hanno migliorato l’aspetto del parco e reso più vivibile l’area per tutti i visitatori. Ora il giardino si presenta più ordinato e accogliente.

Firenze, 22 febbraio 2026 - Hanno riempito sacconi su sacconi di rifiuti, restituendo decoro e bellezza al giardino dell'Orticoltura. Protagonisti dell'iniziativa sono stati gli scout del branco del Firenze 13, che hanno dedicato una mattinata alla pulizia dell'area verde, frequentata ogni giorno da famiglie, studenti e sportivi. Armati di guanti e tanta buona volontà, i ragazzi hanno raccolto di tutto: vestiti abbandonati, plastica, bottiglie, cartacce e perfino coriandoli. Un lavoro paziente, svolto con entusiasmo e spirito di gruppo, che ha permesso di portare via una quantità significativa di rifiuti.