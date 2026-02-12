Santa Tecla nuova giornata di pulizia dopo il ciclone Harry | appello ai volontari

A Santa Tecla una nuova giornata di pulizia prende il via, dopo il passaggio del ciclone Harry. I volontari si preparano a lavorare fin dal mattino, con le mani in pasta per rimuovere i danni causati dalla tempesta. L’appello a dare una mano è forte: tutti sono invitati a partecipare per aiutare a risistemare il paese.

Venerdì 13 febbraio, dalle 8.00 alle 14.00, seconda giornata di interventi per lo sgombero e la pulizia degli immobili colpiti dal maltempo. Il sindaco Roberto Barbagallo invita associazioni e cittadini a partecipare per accelerare il ritorno alla normalità A Santa Tecla il giorno comincerà presto, con le maniche rimboccate e la solidarietà in prima linea. Domani, venerdì 13 febbraio, dalle 8.00 alle 14.00, si terrà la seconda giornata dedicata alle operazioni di pulizia e sgombero degli immobili danneggiati dal recente evento calamitoso provocato dal ciclone Harry. A comunicarlo è il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, che invita la cittadinanza a partecipare numerosa.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Martedì mattina, a Santa Tecla, si svolge una giornata di pulizia degli immobili danneggiati dal ciclone Harry.

Le squadre di lavoro continuano a rimuovere detriti e rifiuti dalla frazione Stazzo di Acireale, dove il passaggio del ciclone Harry ha provocato danni e disagi.

