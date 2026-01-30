Fondi di coesione dieci milioni in più

Il governo ha deciso di aumentare di 10 milioni di euro i fondi destinati allo sviluppo delle regioni italiane. Con questa mossa, le risorse del Fondo sviluppo e coesione salgono a oltre 403 milioni di euro. I soldi serviranno a rafforzare gli accordi con Lazio, Marche, Piemonte, Veneto e con le province autonome di Trento e Bolzano, per finanziare progetti di crescita e miglioramento delle infrastrutture.

"Oltre 403 milioni del Fondo sviluppo e coesione incrementeranno la dotazione degli accordi per la coesione di Lazio, Marche, Piemonte, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano". Così il sottosegretario Morelli illustra l'aumento delle imputazioni dei fondi Fsc 2021-2027, cui ha dato l'ok il Cipess. "L'incremento delle risorse riguarda per oltre 110 milioni la Regione Lazio, per 10 milioni le Marche, per 242 milioni il Piemonte, per circa 25 milioni il Veneto, per circa 13 milioni Bolzano, per 2 milioni Trento".

