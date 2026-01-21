È stato programmato un incontro tra la Juventus e il Fenerbahçe per discutere del trasferimento di En-Nesyri. L'appuntamento è stato fissato in prossimità di questa settimana, con l'obiettivo di approfondire i dettagli dell'eventuale accordo. Restano da monitorare gli sviluppi di una trattativa che potrebbe influenzare il mercato dei bianconeri nelle prossime settimane.

En-Nesyri alla Juve, fissato un contatto diretto tra i bianconeri ed il Fenerbahce: ecco per quando è previsto. Tutti gli aggiornamenti. La Juventus ha deciso di rompere gli indugi per rinforzare il reparto avanzato, imprimendo un’accelerata significativa alla trattativa. Secondo le ultime news che filtrano dagli ambienti di mercato, è stato fissato un contatto diretto tra la società torinese e il Fenerbahce nel corso di questo pomeriggio. LEGGI ANCHE: En-Nesyri Juventus, si può chiudere ad una condizione particolarmente vantaggiosa per i bianconeri. Le novità Al centro della discussione c’è il futuro di Youssef En-Nesyri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

En-Nesyri alla Juve, fissato un contatto tra i bianconeri e il Fenerbahce: ecco quando è previsto. Aggiornamenti importanti sulla trattativa

En-Nesyri Juve, il Fenerbahce offre l’attaccante ai bianconeri: ecco cosa sta accadendo. Decisivi i prossimi giorniIl Fenerbahçe ha avanzato un’offerta per l’attaccante En-Nesyri, proposto alla Juventus nelle ultime ore.

En-Nesyri Juve, il Fenerbahce apre alla formula richiesta dai bianconeri: l’attaccante convince Spalletti. Le ultimeIl Fenerbahçe ha manifestato apertura verso la richiesta della Juventus riguardo a En-Nesyri, ritenuto un possibile piano B per l’attacco.

