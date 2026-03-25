Esenzioni ticket e bollini rossi dall' 1 aprile nuova organizzazione delle attività di front office

Dal 1° aprile entra in vigore una nuova organizzazione delle attività di front office dell’anagrafe assistiti nel distretto sanitario di Catania, in concomitanza con il rinnovo delle esenzioni ticket per reddito. Questa modifica riguarda le procedure e i servizi offerti ai cittadini che richiedono le esenzioni e i bollini rossi, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza delle attività amministrative.

A partire dal 1° aprile, in coincidenza con il rinnovo delle esenzioni ticket per reddito, sarà operativa la nuova organizzazione delle attività di front office dell’aanagrafe assistiti del distretto sanitario di Catania. Il nuovo modello si articola in due interventi principali: l’attivazione e il rafforzamento degli Sportelli dedicati all’Anagrafe Assistiti e ai “bollini rossi”; l’istituzione di 3 Punti di Raccolta aziendali (PIR) sul territorio. Saranno 4 gli Sportelli dell’Anagrafe Assistiti operativi nel Distretto sanitario di Catania. Presso le sedi sarà possibile effettuare la scelta e revoca del medico di medicina generale e del... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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