ASL Foggia Esenzione ticket sanitario per reddito | dal primo aprile 2026 rinnovo automatico per gli aventi diritto

A partire dal primo aprile 2026, in provincia di Foggia, le persone che hanno diritto all'esenzione dal ticket sanitario per reddito vedranno il rinnovo del beneficio effettuato in modo automatico. La procedura di rinnovo sarà gestita senza la necessità di presentare nuovamente la domanda, purché non ci siano variazioni nelle condizioni di reddito. La misura interessa coloro che già usufruiscono dell'esenzione e che rientrano nei requisiti stabiliti dalla normativa.

La conferma dell’esenzione avviene d’ufficio ad opera del Sistema Informatico Regionale qualora, rispetto all’anno scorso, non ci si siano state variazioni direddito, lavoro o nella composizione del nucleo familiare. In tutti questi casi, l’esenzione viene rinnovata in maniera automatica fino al 31 marzo 2027. I dati sono aggiornati incrociando le informazioni di INPS e Agenzia delle Entrate. L’utente, quindi, non dovrà presentare alcuna richiesta. Nel caso in cui, rispetto all’anno precedente, ci siano state variazioni, per ottenere il riconoscimento dell’esenzione ticket, basta presentare l’autocertificazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - ASL Foggia. Esenzione ticket sanitario per reddito: dal primo aprile 2026 rinnovo automatico per gli aventi diritto Articoli correlati Avviso pubblico per la presentazione delle domande di esenzione dal ticket sanitario 2026È pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di esenzione dal ticket sanitario relative all’anno 2026. Leggi anche: Regione Lombardia: esenzione dal ticket sanitario per le donne vittime di violenza Aggiornamenti e notizie su ASL Foggia Esenzione ticket sanitario... Esenzione ticket sanitario: procedura e rinnovi in tutte le ASL regionaliEsenzione ticket sanitario in ogni Regione: procedura, autocertificazione, rinnovi, controlli ASL e servizi online per ottenere l’esenzione. pmi.it Esenzione ticket sanitario 2026 | Come cambia Regione per RegioneL'esenzione del ticket sanitario 2026 prevede delle modalità differenti da Regione a Regione. Ecco qui le differenze ... ilsussidiario.net