Mkhitaryan in scadenza nel 2026 ora si pensa al rinnovo e non all’addio | i motivi

L’Inter sta pensando a un rinnovo per Henrikh Mkhitaryan, invece di lasciarlo andare a fine stagione. Il centrocampista armeno, in scadenza nel 2026, potrebbe restare a Milano. La società nerazzurra sta valutando seriamente di prolungare il suo contratto, puntando su di lui anche in vista della prossima stagione.

Mkhitaryan. Il futuro di Henrikh Mkhitaryan potrebbe essere ancora a tinte nerazzurre. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ Inter starebbe valutando concretamente l’ipotesi di prolungare il contratto del centrocampista armeno, attualmente in scadenza a giugno. Una possibilità che fino a qualche mese fa sembrava meno probabile, ma che oggi sta prendendo quota alla luce del rendimento e dell’equilibrio che il giocatore continua a garantire alla squadra. A 37 anni, Mkhitaryan sta vivendo una sorta di seconda giovinezza calcistica. Da quando è arrivato a Milano ha saputo ritagliarsi un ruolo centrale nello scacchiere nerazzurro, offrendo qualità, intelligenza tattica e grande professionalità.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

