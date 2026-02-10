La Juventus lavora per il rinnovo di McKennie e cerca di capire cosa fare con Vlahovic. A poche ore dal derby d’Italia, i bianconeri puntano a rafforzare la squadra, mantenendo i giocatori chiave e continuando sulla stessa strada. La trattativa per il centrocampista americano è in corso, mentre il futuro dell’attaccante serbo resta ancora incerto.

alla vigilia del derby d’italia, la juventus definisce una linea di azione chiara: consolidare l’assetto tecnico, mantenere i talenti in rosa e proseguire con rinnovi mirati. la gestione punta sulla stabilità e sulla crescita, valorizzando il lavoro dello staff guidato da spalletti e rafforzando la rotta tracciata dall’amministratore delegato damien comolli. il ds ha espresso piena fiducia al lavoro di luciano spalletti e del suo staff, sottolineando che i miglioramenti sono visibili sia a livello di squadra sia per i singoli. l’evoluzione del progetto tecnico è stata citata come segnale di stabilità per la stagione, con la dirigenza che mantiene alta l’attenzione sui progressi operati nel periodo autunnale sotto la supervisione di damien comolli. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Rinnovo McKennie in trattativa, futuro Vlahovic resta in bilico

Approfondimenti su Juventus Derby

Il futuro di Weston McKennie alla Juventus è ancora incerto.

Spalletti ha le idee chiare sul rinnovo di McKennie, il centrocampista statunitense attualmente in forza alla Juventus.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Juventus Derby

Argomenti discussi: McKennie-Juve: le tempistiche della trattativa per il rinnovo; L'Inter irrompe in casa Juve: mirino su McKennie in scadenza; La Juventus vuole blindare McKennie; Svolta McKennie, la Juve si muove: svelata la strategia sul rinnovo.

Juve, McKennie verso il rinnovo: manca pochissimoMcKennie è rimasto stregato da Spalletti, e questo è senza dubbio uno degli elementi che ha convinti il giocatore a sposare nuovamente la Juventus; d'altro canto, lo stesso allenatore e la società non ... fantacalcio.it

Rinnovo McKennie: Juventus in pressing, mercato alla finestraRinnovo McKennie: Juventus in pressing, mercato alla finestra Il contratto di McKennie scade a giugno, e il suo futuro è uno dei temi caldi alla Continassa. L’empatia con il ... tuttojuve.com

McKennie, a zero, all'Inter Ancora nessun rinnovo da parte della Juventus, che potrebbe perdere lo statunitense a giugno. I nerazzurri proveranno la giocata - facebook.com facebook

Svolta McKennie, la #Juve si muove: svelata la strategia sul rinnovo x.com