Accoltella la moglie al culmine di una lite ora scatta il braccialetto elettronico per un 47enne allontanato da casa

Un uomo di 47 anni, accusato di aver accoltellato la moglie durante una lite, è stato allontanato dalla casa e ora porta il braccialetto elettronico. La donna ha riportato ferite serie, e i carabinieri hanno deciso di applicare questa misura per evitare ulteriori rischi. La decisione arriva dopo che l’uomo ha mostrato comportamenti violenti nei confronti della moglie, portando alla sua temporanea esclusione dalla loro abitazione.

Carmignano (Prato), 3 febbraio 2026 – È stato sottoposto alla misura cautelare dell' allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e applicazione del braccialetto elettronico, l'uomo italiano di 47 anni accusato di gravi episodi di violenza domestica nei confronti della moglie. Il provvedimento è stato disposto dal gip del tribunale di Prato, su richiesta della procura. Accoltella la moglie al culmine di una lite. Non era la prima volta I fatti si sono verificati a Carmignano, in provincia di Prato. I reati contestati sono lesioni personali aggravate e maltrattamenti contro familiari e conviventi.

