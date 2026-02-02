A maggio gli studenti saranno in un edificio nuovo la gru butta giù la vecchia scuola media

Questa mattina sono iniziate le operazioni di demolizione della vecchia scuola media ‘Anna Frank’ a Cesena. La gru ha cominciato a smantellare l’edificio, mentre i lavori per la nuova scuola a Sant’Egidio proseguono senza sosta. Entro la fine di aprile o i primi di maggio del prossimo anno, gli studenti potranno trasferirsi nella nuova struttura.

Partite le operazioni di demolizione della scuola media ‘Anna Frank’ a Cesena. Come è noto, la costruzione della nuova scuola a Sant’Egidio, è molto attesa e il fine lavori è previsto tra fine aprile e i primi di maggio 2026. Parallelamente, è stato avviato il percorso che porta alla demolizione del vecchio edificio scolastico. A causa dei lavori, è stato necessario il trasferimento temporaneo dei ragazzi a palazzo Mazzini Marinelli, in centro storico. L’intervento rientra nel più ampio programma di edilizia scolastica finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). In particolare, il progetto della nuova scuola secondaria di primo grado ‘Via Anna Frank’ beneficia di un finanziamento di oltre 12,5 milioni di euro, assegnato al Comune di Cesena.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Cesena Scuola

Le ruspe sono giunte per la demolizione della vecchia scuola Bellani di via Foscolo.

In un contesto di grande lutto, gli studenti della Spezia non tornano in aula, con le assenze che non saranno conteggiate.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cesena Scuola

