Cheerleading le Chiefs Ravenna conquistano il primo posto ai campionati nazionali

Le Chiefs Ravenna hanno ottenuto il primo posto ai campionati nazionali di Cheerdance, che si sono svolti sabato e domenica al Palazzetto dello Sport di Cervia. La competizione ha visto la partecipazione di diverse squadre provenienti da tutta Italia, con esibizioni che hanno coinvolto numerosi atleti. La manifestazione si è conclusa con la premiazione delle squadre più meritevoli.

Sabato e domenica, al Palazzetto dello Sport di Cervia si sono svolti i Campionati nazionali di Cheerdance. A partecipare, tra le squadre in competizione, sono state le Cheerleaders Chiefs Ravenna, per la prima volta esibitesi nella categoria Junior Team Pom Dance. Leggi le notizie di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

