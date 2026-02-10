Il Parlamento europeo ha approvato due modifiche al regolamento sulle procedure di asilo. Con il voto di maggioranza, sostenuto dal Ppe e dalle destre, si apre la strada a un’accelerazione delle pratiche sui richiedenti protezione. Il governo Meloni esulta per questa decisione, che permette di definire meglio la lista dei Paesi sicuri e di creare nuovi hub per i migranti.

Con una maggioranza sostenuta dal Ppe e dalle destre, il Parlamento europeo ha approvato due importanti modifiche al regolamento Ue sulle procedure di asilo, aprendo la strada a un’accelerazione nell’esame delle domande di protezione internazionale. Le nuove norme introducono una lista europea dei Paesi sicuri, stabilendo che le richieste di asilo presentate da cittadini provenienti da Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia saranno valutate attraverso una procedura accelerata. Nel provvedimento rientra anche il principio secondo cui i Paesi candidati all’adesione all’Unione europea saranno automaticamente considerati presunti sicuri, salvo valutazioni specifiche su singoli casi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Parlamento Ue, via libera alla lista dei Paesi sicuri e agli hub per i migranti: esulta il governo Meloni

Il Parlamento europeo ha dato il via libera a nuove regole per gestire meglio le richieste di asilo e i flussi migratori.

Il Parlamento europeo ha approvato due modifiche al regolamento sull'asilo, con il sostegno del Ppe e delle destre.

