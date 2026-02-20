Rimpatri hub e Frontex potenziata | svolta in Europa contro gli sbarchi

La decisione di rafforzare Frontex e creare nuovi centri di rimpatrio deriva dall’aumento degli sbarchi in Europa. La Grecia, insieme a Germania, Olanda, Austria e Danimarca, avvia accordi con paesi terzi per gestire meglio i flussi migratori. I nuovi hub serviranno a identificare e rimpatriare i migranti più rapidamente. Le autorità europee puntano a ridurre i numeri di arrivi irregolari e a controllare meglio i confini esterni. La strategia mira a contenere le frontiere e a evitare che le situazioni di crisi si ripetano.

Dopo la stretta di Bruxelles, la Grecia lavora con Germania, Olanda, Austria e Danimarca per creare centri in Paesi terzi. Intanto dieci Stati, tra cui la Spagna, spingono per pattugliare i luoghi di origine e di transito. I giudici possono pure ostacolare i rimpatri dall'Italia, ma se l'Europa ha davvero deciso di lottare contro l'invasione, non basteranno magistrati democratici e toghe per il No a tenere spalancati i confini del Vecchio continente. Almeno si spera. Il passo più deciso lo sta compiendo la Grecia, che come noi è sommersa dagli sbarchi, nonostante il calo degli arrivi di clandestini (-21% nel 2025 rispetto al 2024) e il buon numero di espulsioni (tra 5.