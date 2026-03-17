Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha dichiarato che al momento non si ritiene opportuno sospendere le sanzioni alla Russia, sottolineando che non è questa la linea del governo. La posizione è chiara e viene espressa in modo diretto, senza lasciare spazio a interpretazioni diverse. La dichiarazione indica che, secondo il partito, mantenere le sanzioni resta la scelta preferita in questa fase.

“Al momento non pare sia necessario, tantomeno desiderabile evidentemente” interrompere le sanzioni alla Russia. “Non sarebbe neanche risolutivo e sarebbe incoerente con la politica che abbiamo tenuto sin dall’inizio”. Così, su Rai news24, il capogruppo di Fdi in Senato Lucio Malan, sulle parole del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, il quale ha invitato ad allentare le sanzioni (il presidente di Federpetroli “chiede di rimuovere le sanzioni sul petrolio e il gas russo e secondo me ha ragione. Non perchè sia amico di Putin, ma perché le famiglie e le imprese italiane rischiano di non farcela a spendere di più“). “Questa è la posizione della grande maggioranza del governo e all’interno del governo si tiene questa posizione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Malan (Fdi): ‘sospendere sanzioni alla Russia non è la linea del governo’

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