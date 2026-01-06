Agricoltura | Procaccini Fdi-Ecr ' Ue recepisce linea governo Meloni'
Le recenti decisioni della Commissione Europea sulla Politica Agricola riflettono le posizioni sostenute dal Governo Meloni. Questa linea, definita con determinazione, evidenzia l’allineamento tra le scelte comunitarie e le strategie adottate dall’Italia nel settore agricolo. Un passo importante che potrebbe influenzare le future politiche agricole e le modalità di applicazione a livello nazionale e europeo.
Roma, 6 gen. (Adnkronos) - “Le nuove decisioni della Commissione UE sulla Politica Agricola recepiscono la linea difesa con determinazione dal Governo Meloni. L'anticipo di 45 miliardi di euro dal 2028, il rafforzamento delle risorse e il potenziamento degli strumenti anticrisi sono un cambio di passo importante a favore degli agricoltori”. Lo dichiara l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo. “La Ue deve riconoscere il valore strategico dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle aree rurali. È il risultato di una battaglia politica chiara, che l'Italia ha guidato grazie alla forte azione del Governo Meloni e del ministro Lollobrigida. 🔗 Leggi su Iltempo.it
