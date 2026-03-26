Ivanna Lisette Ortiz, arrestata con l’accusa di aver aperto il fuoco nella villa di Rihanna a Los Angeles l’8 marzo, si è presentata in tribunale dichiarandosi innocente di tentato omicidio. La donna ha scelto di contestare le accuse nella corte superiore della città californiana, che si occuperà ora di valutare la sua posizione.

Ivanna Lisette Ortiz, arrestata con l’accusa di aver sparato nella villa di Rihanna a Los Angeles l’8 marzo, si è dichiarata innocente per il tentato omicidio presso la Corte superiore con sede nella città californiana. Secondo Reuters, il 35enne si è anche definita non colpevole, tramite un avvocato, anche di più di una dozzina di ulteriori accuse di reato. La Ortiz è accusata di aver sparato più di dieci colpi con un’arma semiautomatica contro la casa di Rihanna e A$AP Rocky a Los Angeles lo scorso 8 marzo, mentre la coppia era a casa con i loro tre figli. Non sono stati segnalati feriti a seguito degli spari, poiché i pubblici ministeri hanno spiegato che la famiglia si trovava in una roulotte nella proprietà al momento della sparatoria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rihanna, la donna della sparatoria si è dichiarata innocente davanti alla corte superiore di Los Angeles

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